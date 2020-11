„Kein Krömlemart ist keine Lösung“

Trotz Absage des Adventmarkts in Langenegg findet ein Verkauf von hausgemachten Krömle statt.

„Kein Krömlemart ist auch keine Lösung“, so dachten sich wohl die Initiatoren des traditionsreichen und sehr erfolgreichen Langenegger Krömlemarts. Trotz der heurigen Absage dieser beliebten Veranstaltung, muss nicht auf die stets begehrten Langenegger Krömle verzichtet werden. „Es ist sehr schade, dass der Markt heuer nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Umso mehr freuen wir uns, dass wir verschiedene Initiativen motivieren konnten, trotzdem Weihnachtskekse zu backen. So ist es gelungen, dass auch in diesem speziellen Jahr 2020 Langenegger Krömle angeboten werden“, freut sich Bürgermeister Thomas Konrad.

Neben einer passionierten Krömlebäckerin sorgen der Chor Pro Musica und der Mountainbikeclub für die süße Versuchung. Verkauft werden die Krömle an den drei Samstagen vor Weihnachten jeweils von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht, am Marktstand vor dem Postlädele. Darüber hinaus bietet auch der örtliche Nahversorger während der ganzen Adventszeit Weihnachtskekse aus Natters Backstube an. Die Wirtschaftsgemeinschaft und die Gemeinde Langenegg werden nicht veräußerte Keksschalen kaufen und Langenegger Senioren damit eine Freude machen. Darüber hinaus wird die WIGE Langenegg auch heuer eine soziale Institution mit einer Weihnachtsspende unterstützen. Beim Krömlekauf sind die aktuell gültigen COVID-Maßnahmen zu beachten und einzuhalten. ME