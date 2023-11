Kein Happy End im Reichshofstadion - Lustenau verliert gegen Wolfsberg

Die Lustenauer Austria musst sich im letzten Heimspiel im alten Reichshofstadion Wolfsberg nach hartem Kampf knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Obwohl man in der gesamten Saison noch keinen Sieg einfahren konnte, wollte sich die Lustenauer Austria heute mit einem Sieg aus dem alten Reichshofstadion verabschieden. Gegner dabei war der Wolfsberger AC. Nach einer Anfangsphase ohne Torraumszenen gingen die Gäste in der 13. MInute durch Augustine Boakye mit 0:1 in Führung. Mit der Führung im Rücken kontrollierten die Wolfsberger das Spiel und waren deutlich näher am zweiten Treffer als die Lustenauer am Ausgleich. Dennoch ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.