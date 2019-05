Lotto: Vorarlberger gewinnen nicht sehr oft

Nur 114 von 3.000 Jackpot-Gewinnern stammen aus dem Ländle.

Seit 32 Jahren und acht Monaten wird Lotto “6 aus 45” gespielt. Bei der 2.836. Ziehung am gestrigen Mittwoch wurde der 3.000ste Lotto-Sechser geknackt. Der Solo-Sechser mit einer Million Euro ging nach Niederösterreich. Die meisten Sechser gab es seit Beginn der Ziehungen mit 705 nach Wien, gefolgt von 569 in Niederösterreich und 442 in Oberösterreich.429 Mal durften sich Steirer über einen Sechser freuen, 238 mal kamen Tiroler zum Zug. In Kärnten gab es in den vergangenen 32 Jahren insgesamt 221 Sechser, in Salzburg waren es 164, in Vorarlberg 114 und im Burgenland 106. Zwölf Gewinner der “sechs Richtigen” kamen aus Ungarn, so die Statistik der Lotterien.