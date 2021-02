Kein Funken wegen Corona? Nicht mit den Montafonern

"Wir lassen uns nicht unterkriegen!" Martin Mangeng aus Vandans lässt sich die Vorarlberger Tradition nicht durch die Pandemie verderben und stellt "Mini-Funken" für Zuhause her.

Konzerte, Events, Theater, Fasching und nun auch das traditionelle Funkenabbrennen: Die Pandemie lässt uns aktuell vielerlei in Verzicht üben. Die Krise weckt aber auch Kreativität, so wie bei Martin Mangeng aus Vandans, der sich kurzerhand dafür entschied, qualitative hochwertige "Mini-Funken" für Zuhause herzustellen: "Für mich ist das Funkenabbrennen seit meiner frühsten Kindheit ein wichtiges Fest mit vielen Traditionen, das tief in mir verwurzelt ist. Mit unseren Mini-Funken möchten wir das Brauchtum aufrechterhalten und den Montafonern und unseren Gästen ermöglichen, das Funkenfeuer dieses Jahr zu Hause im familiären Kreis zu erleben. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Corona wird vorbeigehen und nach den dunklen Zeiten folgen wieder helle."