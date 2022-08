Kein Führerschein: Motorrad-Crash in Grub

Erheblicher Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Selbstunfall mit einem Motorrad in Grub (Schweiz) entstanden.

Ein 31-jähriger Motorradlenker fuhr kurz nach 18.30 Uhr von der Dorfkreuzung in Grub (Appenzell/Außerrhoden) kommend in Richtung Grub, St. Gallen. Dabei verlor er im Bereich der Kirche die Herrschaft über sein Motorrad, kam über den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort unter anderem mit einem parkierten Personenwagen. Es entstand Schaden in der Höhe von einigen Tausend Franken.