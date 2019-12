Kein Favorit, aber viele Sieganwärter

Mit Altach Juniors und Langenegg sind zum Mastersstart schon zwei VN.at Eliteliga Vorarlberg Klubs am Stefanitag im Einsatz

„In der Halle ist alles möglich und es gibt viele Sieganwärter. Auch meine Mannschaft hat die Qualität, sich den Turniersieg zu sichern. Schon in das Finale zu kommen ist ein Drahtseilakt“, sagt Alberschwende Langzeitcoach Goran Milovanovic-Sohm. Seine Aussage stehen stellvertretend für viele seiner Kollegen, die wieder ein sehr enges Rennen um den Turniersieg beim 24. Sparkassen Wolfurter Hallenmasters 2020 erwarten. Mit Torhüter Julian Hinteregger, Esref Demircan, Lukas Schatzmann, Jan Gmeiner, Julian Maldoner, Christoph Sohm, Marcel Spettel und Jodok Berlinger verfügt der Vorarlbergligaklub über eine Reihe sehr guter Hallenfußballer in seinen Reihen. Noch kein Turniersieger konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Gleich neun, darunter Sechsfachsieger Hard, Feldkirch, Lauterach, FC Lustenau, Akademie Vorarlberg U-18, Andelsbuch, Egg, Viktoria Bregenz und eben Alberschwende, von insgesamt vierzig teilnehmenden Mannschaften der 24. Auflage vom Bandenzauber durften sich schon die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen. Fünfzehn verschiedene Gewinner trugen sich in die Siegerliste ein. Mit Hausherr Wolfurt, Lauterach, Altach Juniors, Langenegg und Austria Lustenau Amateure kommen fünf Vereine aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Alle fünf Klubs in dieser höchsten Leistungsstufe Vorarlbergs werden mit der Entscheidung im Kampf um den Turniersieg ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Altach Juniors, im Vorjahr Vierter, setzt auf die Jugend. Trotz Angeboten werden die Verteidiger Furkan Alkun und Fabian Unterrainer auch im Frühjahr bei der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler spielen. Bei Zima FC Langenegg steht Oldie Wolfgang Ott (45) im Tor, weil Standardkeeper Michael Wohlgenannt an der Leiste Schmerzen verspürt. „Wenn man als Eliteliga Mannschaft im Masters spielt, muss der Anspruch sein, zumindest die Endrunde zu erreichen. Um das Turnier zu gewinnen, braucht es das nötige Quäntchen Glück“, sagt Langenegg Kapitän Patrick Maldoner.

In die Reihe der Titelanwärter reihen sich auch der Vorjahrszweite Admira Dornbirn, Dritter FC Lustenau, die starken Wälderklubs Egg, Andelsbuch und Gastgeber Wolfurt ein. „Wir probieren es schon über zwei Jahrzehnte das Heimturnier zu gewinnen. Diesmal hat meine Mannschaft kein Druck des Siegenmüssens, nur die Klubverantwortlichen hoffen endlich dieses Trauma zu besiegen“, sagt Wolfurt Coach Joachim Baur. Mit Benjamin Neubauer und Kapitän Simon Mentin fehlen Wolfurt zwei prädestinierte Hallenkicker. Dafür könnte Stefan Umjenovic als Gastspieler für Wolfurt auflaufen. Bereits am ersten Masters-Spieltag am Donnerstag, ab 17 Uhr sind mit Altach Amateure und Langenegg zwei VN.at Eliteliga Vorarlberg Vereine plus mit Rekordsieger Hard drei starke Klubs im Einsatz. Das Trio ist schon in der Vorrunde gefordert, warten doch in dieser Phase schon unangenehme Gegner als Außenseiter.