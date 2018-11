Kein Engel mehr: Adriana Lima läuft nicht mehr für Victoria's Secret

Nach 18 Jahren ist für das Model Adriana Lima Schluss bei Victoria's Secret.

Die 37-Jährige lief am Donnerstag zum letzten Mal als «Engel» für die Modemarke über den Laufsteg. Bei der Aufzeichnung der Fashion Show trug sie Flügel aus weißen Federn und bedankte sich sichtlich gerührt. Die Sendung wird am 2. Dezember im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und in 190 Länder weltweit übertragen.Victoria’s Secret würdigte die Mutter von zwei Kindern in einem Video als «großartigsten Engel aller Zeiten».