Kein Echtes Nachtleben in Vorarlberg? So denkt das Ländle über die Sperrstunde

Für Mitarbeiter Gut, für Gäste Schlecht

Katharina Kaufmann aus Dornbirn findet die Sperrstunde um 2:00 Uhr zu Früh. Sie meint: "Die meisten Clubs haben sowieso bis vier Uhr offen, aber zwei Uhr ist zu früh." Eine generelle Sperrstunde, sagt sie, bräuchte es nicht. Katharina machte schon öfters selbst die Erfahrung und erwähnt: "In diesem Zeitpunkt war es bisschen nervig, aber man geht danach halt noch weiter."

Ja, damit Leben in die Bude kommt

Mario Junge aus Wolfurt antwortete auf die Frage mit einem klaren Ja. "Auf jeden Fall, damit mal wieder sozusagen Leben in die Bude kommt." Er erklärte, dass es für "vernünftige Leute" eigentlich keine Sperrstunde braucht, aber es gäbe auch nicht so vernünftige, die gerne über die Stränge schlagen. Bei Mario ist eher selten der Fall, dass die Sperrstunde ihn hindert weiter in einer Bar zu sitzen. "Wenn ich Arbeiten muss oder meine Ruhephase brauche, finde ich es nicht ärgerlich", meint er.