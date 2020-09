Kein Covid-Test per Notruf: Deutsche Gäste können sich bei Gastgebern anmelden

Rund 12.000 deutsche Gäste urlauben derzeit in Vorarlberg. Sie alle benötigen einen negativen Covid-Test. Das Rote Kreuz will nun ein Flutung der Notruf- und Servicenummern vermeiden.

Nicht beim Notruf anrufen

Möglichkeiten für Testungen



Die Testkapazitäten wurden bereits kurzfristig aufgestockt. Das Rote Kreuz bietet eine zusätzliche Möglichkeit auch in den Vorarlberger Regionen an. Nicht symptomatische Personen können sich hier über ein Onlineformular anmelden. Der Test ist selbst zu bezahlen. Im Fall der deutschen Reiserückkehrer übernimmt diese Anmeldung zum Test der jeweilige Gastgeber: Tourismusbetriebe erhalten Codes und können Urlauber gesammelt anmelden. Deutsche Gäste können sich also einfach im Hotel nach einer Testung erkundigen. An der Grenze zu Deutschland bei Lindau besteht zudem laut Sicherheits- und Tourismuslandesrat Christian Gantner die Möglichkeit einer kostenlosen Testung auf das Coronavirus.

Lech Zürs mit Testprogramm

In der Urlaubsregion Lech Zürs hat man mit einer sofortigen Erhöhung der Testkapazitäten auf die Reisewarnung Deutschlands reagiert. In Kooperation mit dem Roten Kreuz Vorarlberg wird über das gesamte Wochenende von 25.9. bis 27.9. ganztags im "sport.park.lech" getestet. Auch die ansässigen Ärzte bieten PCR-Testungen an. Darüber hinaus lassen sich Mitarbeiter der Gewerbebetriebe vor Ort seit Monaten wöchentlich freiwillig testen. In Lech Zürs gibt es durchschnittlich 300 Tests pro Woche. Dieses hohe Testaufkommen in Kombination mit der Einhaltung der Covid-Maßnahmen habe dazu beigetragen, dass die Corona-Situation bis heute als unbedenklich eingestuft werden könne, so Lech Zürs Tourismus in einer Aussendung.