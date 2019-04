Kein Blaulicht für Stadtwerke Feldkirch

Die Stadt Feldkirch hat in allen drei Instanzen vergeblich um die Bewilligung für Blaulicht und Folgetonhorn für zwei Einsatzfahrzeuge ihrer Stadtwerke angesucht.

Nach der Vorarlberger Landesregierung und dem Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat nun in dritter und letzter Instanz auch der Verwaltungsgerichtshof das Ansuchen mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass Notfalleinsätze des städtischen Strom- und Wasserversorgers zu selten vorkommen.

Das Höchstgericht in Wien hat die Revision der Stadt gegen das zweitinstanzliche Erkenntnis des Bregenzer Landesverwaltungsgerichts zurückgewiesen. Denn es liege bereits höchstgerichtliche Rechtsprechung zur strittigen Rechtsfrage vor.

Die beiden Einsatzfahrzeuge würden eingesetzt, um Orte zu erreichen, an denen eine schnelle Stromabschaltung erforderlich sei, argumentierten die Stadtwerke. Das sei etwa bei Gebäudebränden, Beschädigungen von Stromleitungen oder elektrischen Anlagen durch Verkehrsunfälle und bei Hochwasser der Fall.

Im Jahr 2017 habe es nach Angaben der Stadtwerke 21 derartige Vorfälle gegeben, heißt es in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Dabei wären die Stadtwerke, wie sie selbst eingeräumt hätten, in lediglich fünf Fällen aufgrund der Verkehrssituation mit Blaulicht schneller am Einsatzort gewesen.