Kein Bargeld? Mit dieser App können Sie bald im Laden bezahlen

Kundinnen und Kunden können neben Apple Pay und Google Pay jetzt auch mit der Klarna-App im Geschäft bezahlen - mit allen Vorteilen, die es auch bei Onlinekäufen gibt.

Klarna gilt als einer der weltweit führenden Services, wenn es um Onlineshopping oder Bezahlung geht. Laut einer Pressemitteilung wurde die App nun um ein Feature erweitert: In teilnehmenden Geschäften können Kundinnen und Kunden nun per QR-Code mit der Klarna-App bezahlen.

Bezahlen mit Klarna

Die Verbraucherinnen und Verbraucher genießen dabei die selben Vorteile von Klarna wie bisher. Der Einkauf kann also sofort, in Raten oder erst nach 30 Tagen zinsfrei bezahlt werden. Welche Bezahlungsmethode angeboten wird, ist abhängig von den Händlern.

An der Kassa zeigen Kundinnen und Kunden den QR-Code in der App vor oder er wird gescannt. Danach müssen sie sich für eine Zahlungsmethode entscheiden und den Kauf abschließend bestätigen.

Weitere Features

Laut Klarna soll die Funktion in Zukunft noch durch weitere Features wie beispielsweise einer interaktiven Karte, die teilnehmende Märkte in der Nähe anzeigt, erweitert werden. In der Klarna-App kann über die Im-Shop-Anwendung bereits jetzt eingesehen werden, wo mit der neuen Funktion bezahlt werden kann. Teilnehmende Händler sind beispielsweise Burger King, Decathlon oder Michael Kors.