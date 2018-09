Kein Aufenthaltstitel für verurteilten Mörder

Wegen Tötungsdelikten wurde der staatenlose Vorarlberger zwei Mal zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die er inzwischen verbüßt hat. Mittlerweile verfügt er in Österreich über keine unbefristete Aufenthaltsberechtigung mehr. Es besteht aber auch kein Aufenthaltsverbot mehr. Zuletzt wurde er in Österreich nur noch geduldet.

Nun wurde sein Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt EU“ in dritter und letzter Instanz am Verwaltungsgerichtshof rechtskräftig abgewiesen.

1987 wurde über ihn in Österreich ein unbefristetes Aufenthaltsverbot erlassen, das 2017 am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl aufgehoben wurde. Ihm wurde wiederholt eine Karte für Geduldete ausgestellt, zuletzt mit Gültigkeit bis Jänner 2018.

Im Vorjahr wurde sein Antrag auf den Aufenthaltstitel Daueraufenthalt EU in erster Instanz an der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn abgewiesen und dann am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz. Seine außerordentliche Revision gegen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts wurde jetzt am Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen.