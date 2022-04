Kein Aprilscherz: Neuschnee am Bödele in Schwarzenberg

Der Wetterumschwung bringt Schnee ins Ländle. War es am Bödele am Donnerstag großteils grün, zeigt es sich jetzt ganz in Weiß.

Auch wenn es zum Datum passen würde, der Wetterumschwung ist kein Aprilscherz. Eine Kaltfront brachte am Freitag den Schnee wieder zurück ins Ländle. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 700 Metern und soll weiter sinken. Das Bödele in Schwarzenberg zeigte sich noch am Donnerstag großteils grün, am Freitag kam einiges an Neuschnee dazu.

Neuschnee am Bödele am 1. April

















u003cpu003eWetterumschwung am 1. April - Neuschnee am Bödele in Schwarzenbergu003c/pu003en © VOL.AT/Mayer

Aussichten für Samstag:

Eine Nordströmung sorgt für winterliche Wetterverhältnisse bis in tiefe Lagen. Aus kompakter Bewölkung schneit es immer wieder, meist leicht bis mäßig, im Rheintal zumindest Schneeregen. Die Schneemengen sind meist gering, im Stau des Bregenzerwaldes und beim Arlberg moderater Neuschneezuwachs. Bei auflebendem Nordwind bewegen sich die Temperaturen nur wenig über den Gefrierpunkt.

Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad. Höchstwerte: -1 bis +4 Grad.

Aussichten für Sonntag:

Spätwinterlicher Tiefdruckeinfluss mit Kälte. Anfangs ist es dicht bewölkt und es fallen noch ein paar Schneeflocken. Die Wolken lockern tagsüber etwas auf und lassen stellenweise die Sonne durchkommen, insgesamt überwiegt aber der wolkenreiche Wettereindruck. Zumindest sollte es tagsüber trocken bleiben. Nach Morgenfrost bleibt es auch tagsüber kalt.



Tiefstwerte: -8 bis -2 Grad. Höchstwerte: 0 bis +5 Grad.



Aussichten für Montag:

Nach einer frostigen Nacht bleibt es tagsüber recht kalt mit höchstens +8 Grad. Es sollte recht sonnig werden und trocken bleiben mit einer Mischung aus Sonne und wenigen Wolken. Im Gebirge noch strenger Frost.