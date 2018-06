Kein Absteiger, nur Aufsteiger in der Regionalliga West

In Tirol wird bei der Sitzung der Regionalliga-Komission mit allen drei Funktionären der drei Ländesverbände von Tirol, Salzburg und Vorarlberg die Grundsatzänderung fallen, dass die Regionalliga West ab der Saison 2019/2020 nur noch im Frühjahr über dem Arlberg gespielt wird.

Im Herbstdurchgang wird eine eigene Eliteliga Vorarlberg in Kraft treten. Das heißt auch, dass es in der Meisterschaft 2018/2019 keinen Absteiger aus der Drittklassigkeit geben wird, nur eventuelle Aufsteiger. Einzig der zweifache Meister der letzten beiden Jahre, USK Anif, hat Interesse künftig in die neue 16er Liga aufzusteigen. Vielleicht wird im Zuge des Beschlussfassen der Neuregelung in der Westliga am Mittwoch auch schon darüber entschieden, wieviel Vereine dann der Eliteliga in den drei Landesverbänden angehören.