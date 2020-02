Kehraus im Leiblachtal und Scheckübergabe

Zum ersten Mal feierte das ganze Leiblachtal gemeinsam Kehraus/Fasching ist vorbei!!

Bis auf den letzten Platz war das s´Sannwald, das inoffizielle Stammlokal des Faschings, am Faschingsdienstag beim Kehraus gefüllt. Feierten hier zum ersten Mal alle Faschingszünfte aus dem Leiblachtal und das amtierende Prinzenpaar zusammen den Faschingsausklang. Aus Hörbranz waren Prinzessin Anita und Prinz Mario samt Surfergefolge, die Leiblachtaler Schalmeien, die Hörbranzer Raubritter und die Leiblacher Fetzahexa, aus Hohenweiler die Rutschbugglar und aus Lochau die Bäumler und die Berger Zunft sowie die Pfützapfiefa zum letzten Faschingsabend zusammengekommen. Die Berger Zunft hatte sogar ihren Kehraussarg mitgebracht, damit der Fasching würdig verabschiedet werden konnte. Ein letztes Mal in der Faschingssaison verwandelten die Leiblachtaler Schalmeien ihr Stammlokal in ein wahres Tollhaus. Es wurde zusammen getanzt, gefeiert und gelacht. Viele humorige Geschichten konnten aus dieser verrückten Zeit erzählt werden. Alle Faschingsmitglieder, die in dieser Form noch nie so Kehraus gefeiert hatten, freuten sich über die Zusammenkunft, das Kennenlernen untereinander und das gemeinsame Feiern. Gestärkt und verwöhnt wurde man gewohnt bestens vom s´Sannwald-Team um Martin, für den Sound war DJ Birgit verantwortlich.

An diesem besonderen Abend konnten Prinzessin Anita und Prinz Mario außerdem einen Scheck an Lisa-Maria Elbs überreichen. Die 17-jährige Lisa-Maria war bereits schon zweimal an Krebs erkrankt und setzt sich mit ihrer Familie aber immer wieder für Schwerkranke Kinder ein. Für das Hörbranzer Prinzenpaar war es ein Herzenswunsch dieser Familie selbst einmal etwas gutes zu Tun und rief die Spendenaktion „Prinzenpaar mit Gefolge für Lisa-Maria“ ins Leben. So wünschte sich Prinzessin Anita zu ihrem Geburtstag im Fasching keine Geschenke, sonders sammelte eifrig bei ihren Geburtstagsgästen. Über soziale Medien wurde die Aktion weiterverbreitet und am Faschingsdienstag konnten 3.400 Euro persönlich an Lisa-Maria Elbs übergeben werden. Ein mehr als gebührender Abschluss des Hörbranzer Prinzenpaares!!