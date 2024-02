Kehraus 2024 – Das war der Fasching in Hörbranz!!

In der Krone wurde der Fasching gebührend verabschiedet

Am Faschingsdienstag wird traditionell der Fasching beim Kehraus verabschiedet. Im Leiblachtal treffen sich alle im Gasthaus Krone, dass inzwischen als Faschingspartyhochburg bekannt ist. Standesgemäß wurde das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree und Prinz Florian mit ihrem Seerosengefolge verabschiedet. Die Leiblachtaler Schalmeien spielten ein beeindruckendes Abschlusskonzert und auch die Lochauer Pfütza-Fägar statteten einen Besuch ab. Neben den Prinzenpaarmachern aus dem Leiblachtal, den Hörbranzer Raubrittern waren unter anderem auch Mitglieder der Leiblacher Fetzahexa, der Howilar Rutschbugglar, der Lochauer Bäumler, der Lochauer Berger und sogar Fluher Wikinger anzutreffen. Krone-Wirt Michael Egger hatte DJay Rome engagiert, der mit seinen Turntables die Gaststätte in ein Partymekka verwandelte. So wurde noch einmal ausgiebig und intensiv Fasching gefeiert, bevor kurz vor Mitternacht die Leiblachtaler Schalmeien ihre letzten Stücke spielten und so den Fasching verabschiedeten. Nach einem kurzen, aber intensiven Fasching 2024 war bei einigen Kehrausbesuchern doch das eine oder andere feuchte Auge zu sehen.