Kehraus 2019 – der Fasching ist vorbei

Am Dienstagabend wurde der Fasching in Hörbranz Sang- und Klangvoll verabschiedet.

Schon zum letzten Mal für den Fasching 2018/2019 traf sich die Faschingsgesellschaft am Dienstagabend. Mit einem Abstecher in Lochau starteten die Hörbranzer ihren Kehraus. Am frühen Abend trafen dann Mitglieder der Hörbranzer Faschingsgilde im s`Sannwald ein. Dort verwandelten die Leiblachtaler Schalmeien das geheime Clublokal des Faschings in ein wahres Tollhaus. Unter dem begeisterten Applaus der Besucher spielten sie mit ihren außergewöhnlichen Instrumenten noch einmal die Faschingshits. Die Hörbranzer Raubritter, die Leiblacher Fetzahexa, das wunderbare Gefolge und natürlich Prinzessin Angelika und Prinz Andreas genossen gemeinsam die letzten Faschingsstunden der Saison und wurden vom s`Sannwald-Team um Martin Matt bestens umsorgt. Es wurde noch einmal ausgiebig gefeiert und getanzt und die Besucher, unter denen auch ehemalige Prinzenpaare anzutreffen waren, hatten das Gefühl als ob die Uhr immer schneller Richtung Mitternacht läuft. Eine von Daniela Zuder zusammengestellte Bild- und Videogalerie rief die gemeinsamen Auftritte, Umzüge und Treffen wieder ins Gedächtnis, so dass der Faschingsgesellschaft kurz vor 24.00 Uhr doch wehmütig wurde. In dieser Konstellation und in dieser Zusammensetzung kommt man wahrscheinlich nicht mehr zusammen.