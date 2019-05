Keanu Reeves verewigte sich auf Hollywood Boulevard

Der Schauspieler Keanu Reeves (54) hat in Hollywood wieder einmal einen bleibenden Eindruck hinterlassen - diesmal aber nicht durch eine seiner Rollen.

Stattdessen drückte er am Dienstag auf dem Hollywood Boulevard seine Hände und Füße in feuchten Zement. Dort seine Spuren hinterlassen zu dürfen ist eine große Ehre für Schauspieler in den USA.