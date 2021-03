Kaum Veränderungen bei den Corona-Zahlen am Sonntag

Alle aktuelle Zahlen aus den Vorarlberger Bezirken und Gemeinden.

Stand Sonntag, 12 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 4 Neuinfektionen registriert, denen gegenüber stehen 3 Genesungen.

Lage in den Spitälern

Am Samstag wurden 3 an COVID-19-erkrankte Personen in den Spitälern aufgenommen.

2.199 weitere Fälle kamen am Sonntag in Österreich dazu

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Innen- und Gesundheitsministerium an einem Sonntag mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet: 2.199 waren es, nach 2.123 neue Fällen am vergangenen Sonntag. Insgesamt 1.447 Covid-19-Erkrankte wurden in Krankenhäusern behandelt, davon 314 auf einer Intensivstation, ein Rückgang von vier bzw. acht im Vergleich zum Samstag, jedoch gab es im Wochenvergleich eine Steigerung von zwölf Prozent.