Kaum Testbetrieb am Ostersonntag

Bis auf wenige Ausnahmen setzen Land und Gemeinden den Betrieb ihrer Teststationen am Ostersonntag aus, um den engagierten Mitarbeitenden in den Testzentren einen Tag im engsten Familienkreis zu ermöglichen.

Landesrat Gantner bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass am Ostersonntag die Landes- und Gemeindeteststationen geschlossen bleiben. "An diesem Tag möchten wir allen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die die letzten Monate mit großem Engagement für die Gesundheit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im Einsatz waren, danken und ihnen einen Tag mit ihren Familien ermöglichen", so Gantner.

Wenige Ausnahmen

Am Ostersonntag sind lediglich die Gemeinde-Teststationen in Buch, Eichenberg, Fontanella, Langen bei Bregenz, Lech und Rankweil geöffnet. Wie gewohnt sind Testungen wieder am Ostermontag regulär in allen Landes-, Gemeinde- und Bundesheerstationen möglich, teilt der Landesrat mit. Gantner: "Und auch in der Karwoche kann das Testangebot wie gehabt in Anspruch genommen werden. Wo immer es sich einrichten lässt, werden die Kapazitäten in den Tagen vor Ostern um weitere Testplätze aufgestockt." In einigen Teststationen ist eine Testung bis Karsamstag-Abend möglich, dieses Testergebnis gilt 48 Stunden und kann für den Zutritt in die Gastronomie verwendet werden.