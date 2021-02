Kaum Deutsche und Schweizer in Skigebieten

50 Organstrafmandate und fünf Anzeigen sind das Ergebnis einer polizeilichen Kontrolle der Covid-19-Maßnahmen in den Vorarlberger Skigebieten am Samstag.

Am Samstag, den 6. 2.2021, kontrollierte die Polizei in Vorarlberg die Anreise in die Skigebiete, die Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen an den Skiliften und in den Beherbergungsbetrieben.