Kathi Liensberger über eine "wunderschöne" Saison

Man kann verstehen, dass Katharina Liensberger ihre so erfolgreiche Weltcup- und WM-Saison so gern mit dem Wort "wunderschön" beschreibt. Die Doppelweltmeisterin war bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

"Liensi" ist voll bei sich

Nach der langen und anstrengenden Saison hat sich Kathi Liensberger in den letzten Wochen die Zeit genommen abzuschalten und herunterzukommen, wie sie im Interview meint. Auch um danach wieder voll fokussiert in die neue Saison starten zu können. Vor einem Rennen voll bei sich und beim Skifahren sein zu können, ist jedenfalls eines ihrer Rezepte um im Weltcup Erfolge feiern zu können, meint "Liensi".

Im 20-minütigen Interview gab sie auch einen ausführlichen Einblick in ihren Zugang zu den Sozialen Medien, was die Ski-Karriere in diesem Zusammenhang verlangt und was privat bleiben soll.