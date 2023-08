Kassiert Moskau die nächsten Ex-Sowjet-Gebiete ein?

Russland könnte nach Worten des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und Abchasien annektieren.

"Die Idee, sich Russland anzuschließen, ist in Abchasien und Südossetien nach wie vor populär", schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates in einem Artikel, der am frühen Mittwoch von der russischen Zeitung "Argumenty i Fakty" veröffentlicht wurde.