Karriere-Aus: Der nächste Ski-Profi tritt zurück

Kurz nachdem Lucas Braathen seine Karriere beendete, verkündet ein weiterer Skifahrer sein Karriere-Aus: Federico Simoni hört mit nur 26 Jahren auf.

Erst vor kurzem schockierte Lucas Braathen (23) mit seinem Rücktritt. Nun verkündet der 26-jährige Italiener Federico Simoni kurz vor Beginn der Speed-Saison im Alpinen Ski-Weltcup seinen Rücktritt. Letzte Saison fuhr er im Weltcup mit, bis er im Jänner in Sella Nevea schwer stürzte.

Nicht über Sturz hinweggekommen

Karriere stolz und glücklich beendet

Bei sechs Weltcup-Rennen war der 26-Jährige dabei. Seine beste Platzierung, nämlich Rang 44, erreichte er 2019 im Super-G in Kvitfjell in Norwegen. Simoni fuhr in seiner vergleichsweise kurzen Karriere bei ganzen 78 Europacup-Rennen mit.