Karoline Herfurth: "Ich habe meine Magersucht überlebt"

Schauspielerin Karoline Herfurth (39) sprach bei einer Dankesrede überraschend über ihren Kampf mit der Magersucht.

Karoline Herfurth (39, "Vincent Will Meer", "Fack ju Göhte") gilt als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen im deutschen Filmgeschäft, auch als Drehbuchautorin und Regisseurin konnte sie sich einen Namen machen.

all

all

self

self

Für die Tragikomödie "Wunderschön", in der es um Schönheitsideale und Geschlechterrollen geht, erhielt sie als Regisseurin kürzlich den "Ernst-Lubitsch-Preis". In ihrer emotionalen Dankesrede sprach sie dabei zum ersten Mal offen über ihre Magersucht.

Filme über Frauenprobleme

"Ich will wirklich nicht die Stimmung versauen, aber es wird ein bisschen ernster", erklärte die Schauspielerin laut "Bunte". Anschließend gab sie Einblick in ihre Arbeit als Filmschaffende und ihre eigenen psychischen Probleme: "Filme über Frauenprobleme, tja, das ist es wohl, was ich mache. Niedlich ist das aber nicht. Ich selbst habe eine Magersucht überlebt und kenne keine einzige Frau, die aus einem gesunden Bauchgefühl heraus isst oder mit liebevollem Blick den eigenen Körper betrachtet."