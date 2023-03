Kärnten-Wahl: Schmerzliche Enttäuschung für die glücklose SPÖ

Eine schmerzliche Enttäuschung bescherte die Kärntner Landtagswahl der SPÖ - für die es aktuell insgesamt zäh läuft.

"Ergebnis, das schmerzt"

Als einen Grund für das Minus nannte Rendi-Wagner auch, dass aktuell wegen der Krisen alle regierenden Landesparteien Stimmen verloren hätten. 2018, bei Kaisers Wahltriumph, waren die Wähler generell in der Stimmung, die Landeshauptleute zu stärken. Dass dies in der jetzigen Krisenzeit anders ist, konnte man - um die Chat- und Ermittlungstroubles verstärkt - schon bei den Landtagswahlen in den ÖVP-dominierten Ländern Niederösterreich und Tirol sehen.

Immerhin ist es Kaiser trotz einem Minus beinah im Rekordausmaß (konkret 9,02 Prozentpunkte) gelungen, den 2013 von der FPÖ zurückeroberten ersten Platz klar zu verteidigen - so klar aber auch nur deshalb, weil die FPÖ in Kärnten mit der starken Konkurrenz durch das Team Kärnten nur wenig zugelegt hat. Von der Fast-Absoluten (47,94 Prozent und 18 der 36 Mandate) fiel die SPÖ wieder unter die 40er-Marke - wo sie, ausgenommen nur 2018, schon seit dem Aufstieg der FPÖ (die von 1999 bis 2009 sogar Erste war) unter Jörg Haider lag.

ÖVP legte zu

Erstaunlich war der herbe SPÖ-Verlust angesichts der Tatsache, dass der Landes-Koalitionspartner ÖVP etwas zulegen konnte - ganz gegen den generell negativen Trend für die von Chatveröffentlichungen, Korruptionsermittlungen und dem türkisen Abgang geschüttelte ÖVP. Stark zugelegt hat in Kärnten - anders als jüngst in Niederösterreich - aber nicht die FPÖ, sondern das Team Kärnten.

Zweites Minus

In ÖVP-dominierten Ländern setzte es für die SPÖ bei den letzten Wahlen zwar keine (früher oft erlebten) Einbrüche mehr. Aber vom Fleck kamen die Sozialdemokraten auch nicht recht. Wie in Tirol konnten sie in Vorarlberg 2019 und Oberösterreich 2021 um keinen ganzen Prozentpunkt zulegen - und in Niederösterreich gab es nach dreimal Landtags-Plus wieder ein klares Minus, die SPÖ fiel erstmals hinter die FPÖ auf Rang 3 ab.