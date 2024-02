Karneval in Rio: Sambaschule fordert zum Schutz des Amazonas auf

Beim berühmten Karneval in Rio de Janeiro wurden nicht nur feierliche Töne angestimmt: Mit ihrem Auftritt hat eine Sambaschule zusammen mit Angehörigen des indigenen Volkes der Yanomami gefordert, den illegalen Bergbau im Amazonas-Gebiet zu stoppen.

"Unser Kampf ist zu überleben. Wir werden nicht aufgeben", heißt es in dem Liedtext des Auftritts der Sambaschule "Acadêmicos do Salgueiro", an dem in der Nacht zu Montag (Ortszeit) auch Führungspersönlichkeiten der Yanomami teilnahmen.