Karl-Heinz Grassers früheres Lieblingsprojekt siecht dahin

Der Vertragsbestand der prämiengeförderten Zukunftsvorsorge ist bereits das 7. Jahr in Folge rückläufig. 2018 war erstmals auch das verwaltete Vermögen rückläufig.

Die prämiengeförderte Zukunftsvorsorge ist 2018 das siebente Jahr in Folge rückläufig gewesen. Der Vertragsbestand sank weiter auf 1,2 Millionen, zum Höchststand 2012 waren es noch 1,64 Mio. gewesen. Das verwaltete Vermögen war im Vorjahr mit -3,7 Prozent zwar erstmals rückläufig, betrug aber immer noch 8,65 Mrd. Euro, geht aus dem Jahresbericht der Finanzmarktaufsicht (FMA) zu dem Sektor hervor. Von den 19 in diesem Bereich tätigen Versicherern haben 2018 noch fünf auch Neuverträge verkauft - und zwar 15.921, was erstmals seit langem ein Plus - von 10 Prozent gegenüber dem Jahr davor - darstellte. Da zugleich knapp über 100.000 Verträge abreiften oder gekündigt wurden, sank der Bestand an PZV-Versicherungsverträgen dennoch zum fünften Mal in Folge. Auch in den nächsten Jahren sei mit einer stark fallenden Vertragszahl zu rechnen, so die FMA am Dienstag.