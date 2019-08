Karateka Plank bleibt Seitenbandoperation erspart

Karateka Bettina Plank aus Vorarlberg muss sich ihren Seitenbandriss nicht operieren lassen.

Die Vorarlbergerin hatte die Verletzung Ende Juni bei den Europaspielen in Minsk im von ihr gewonnenen Finale der 50-kg-Klasse Sekunden vor Kampfende erlitten, das Seitenband ist in den sechs Wochen seither mit Schiene selbst gut zusammengewachsen. Plank liegt in der Olympia-Qualifikation in aussichtsreicher Position.

"Ich bin erleichtert"

"Ich bin erleichtert", sagte Plank nach einem in der ersten Wochenhälfte im Wiener Krankenhaus Rudolfinerhaus durchgeführten Kontrolltermin, sie wird ihr Training im Olympiazentrum Vorarlberg nun intensivieren. "Der Arzt hat mir das Okay gegeben, nach dem statischen Reha-Training der letzten Wochen, endlich wieder dynamische Reize setzen zu dürfen. Dabei muss ich in den nächsten zwei Wochen aber extrem aufpassen, wie mein Knie auf diese Belastung reagiert."

Vorsichtig optimistisch