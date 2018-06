Kappaurer, Hämmerle und Fussenegger spielen mit den kleinen Stars

Die vier Vorarlberger Spitzensportler Elisabeth Kappaurer, Michael Fußenegger, Luca Hämmerle und Mathias Graf haben am Olympic-Day in Dornbirn mit 45 Kids vom KG Wolfurt gespielt.

Am 23. Juni ist jedes Jahr Olympic Day: Er markiert den Gründungstag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am 23. Juni 1894. Jedes Jahr beteiligen sich mehr als 130 Länder. Von Südafrika bis Norwegen, von Kanada bis Australien feiern tausende Menschen die olympischen Werte. Im Zentrum stehen dabei die Leitmotive „Move“ (Bewegen), „Learn“ (Lernen) und „Discover“ (Entdecken), die an diesem Tag den Herzschlag bestimmen.