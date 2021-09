Kaplan Bonetti: Zigaretten als Belohnung für Impfung

Die Dornbirner Sozialeinrichtung sorgt mit einem ungewöhnlichen "Werbe-Plakat" für Aufsehen.

Als kreativ aber durchaus auch kontrovers könnte man die "Imfpwerbung" des Dornbirner Kaplan Bonetti Hauses bezeichnen: Beim Tourstopp des Impfbusses am Bahnhof erhalten Klienten der Sozialeinrichtung nach dem Stich eine Packung Zigaretten.

"Motivation für Klientel der suchtakzeptierenden Einrichtung"

"Die Kaplan Bonetti Wohnprojekte ist eine stationäre, suchtakzeptierende Einrichtung für wohnungslose Menschen in Dornbirn. Wir erleben seit Monaten, welche Auswirkungen Corona auf Menschen am Rande unserer Gesellschaft hat. Nicht nur, dass sie aufgrund ihres Lebenswandels zur höchst gefährdeten Gruppe gehören, sondern, weil sie noch mehr ausgegrenzt werden und vereinsamen. Nahezu alle unserer Klient*innen sind Raucher. Für viele bedeutet die Beschaffung von Zigaretten eine große finanzielle Herausforderung. Unsere Aktion mit einem einzigen Plakat im Frontoffice richtet sich ausschließlich an Klient*innen unserer Einrichtung und soll sie motivieren, durch die Impfung zumindest ansatzweise der täglich erlebten gesellschaftlichen Ablehnung entgegenzuwirken. Die Impfung ist sowohl ein Beitrag zur persönlichen Gesundheit als auch ein solidarischer Beitrag für die Gesellschaft", heißt es vonseiten der Geschäftsführerin Cornelia Matt auf VOL.AT-Anfrage.