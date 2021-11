Kapitän übernimmt die Rolle des Cheftrainers

Der Nachfolger für Coach Luggi Reiner in Andelsbuch steht nun fest.

Die Nachfolge des scheidenden Coach Luggi Reiner beim Vorarlbergliga-Siebenten FC Andelsbuch ist geklärt. Dreizehn Saisonen schnürte Rene von der Thannen die Schuhe für Andelsbuch und blieb seinem Stammklub fast treu, nur für einmal kickte er in Rankweil und Egg für kurze Zeit. Gleich viermal war Rene von der Thannen in der Vergangenheit interimistisch als Trainer der ersten Mannschaft in Andelsbuch tätig, nun nimmt er mit sofortiger Wirkung als fixer Coach auf der Bank Platz. „Durch die Zusage von Rene erhielten wir unsere absolute Wunschlösung für den vakanten Posten. Sein Standing in der Mannschaft war ja zuvor schon als Kapitän sehr hoch und unbestritten“, so der sportliche Leiter Jürgen Schneider.