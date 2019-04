Kanzlerin Merkel nimmt Abschied von verstorbener Mutter

Bei einem bewegenden Trauergottesdienst im brandenburgischen Templin hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Abschied von ihrer verstorbenen Mutter genommen.

An der Zeremonie für Herlind Kasner in der voll besetzten Maria-Magdalenen-Kirche nahmen am Donnerstag auch Merkels Ehemann Joachim Sauer, ihre beiden Geschwister und andere Familienmitglieder teil.