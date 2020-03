Kanzler im Talk: "Wir dürfen uns nicht erpressen lassen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist in Vorarlberg: Im VOL.AT TV-Talk spricht er über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze, den geplanten Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 und warum es noch keine Einigung beim EU Budget gibt.

Hart gegen Erpressungsversuch der Türkei bleiben

Dem Vorstoß von Bundespräsident Alexander van der Bellen, Vizekanzler Kogler und auch Justizministerin Alma Zadic, aus humanitären Gründen Flüchtlinge aus der Grenzregion zwischen Griechenland und der Türkei aufzunehmen, erteilt Kurz im VOL.AT TV-Interview eine klare Absage. "Wir hatten bis letzte Woche keine humanitäre Krise in der Region. Die Flüchtlinge in der Grenzregion werden von der türkischen Regierung für einen Erpressungsversuch gegen Europa verwendet", erklärt der österreichische Bundeskanzler.

Coronavirus: "Kann auch zur Absage von Großveranstaltungen kommen"

Auch wenn es nach wie vor keinen Grund zur Panik gebe, sei die Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus "Covid-19" in Europa sehr ernst. Täglich würde man die Situation neu bewerten und beraten welche Maßnahmen nun getroffen werden müssen. Bundeskanzler Sebastian Kurz will auch nicht ausschließen, dass die Maßnahmen noch verschärft werden müssen. Wie in unseren Nachbarländern könnte auch in Österreich eine Einschränkung bei Großveranstaltungen folgen. Es gehe in erster Linie darum die Ausbreitung einzudämmen, zumindest aber zu verlangsamen.