Kantorei Rankweil singt in der Kirche St. Josef

Bei der Vorabendmesse wird der Rankweiler Chor musikalische Adventslieder präsentieren.

RANKWEIL. Die Kantorei Rankweil unter der musikalischen Leitung von Eva Hagen singt anlässlich der Vorabendmesse am kommenden Samstag, 2. Dezember in der Rankweiler St. Josef-Kirche um 19 Uhr. Musikalisch wird es eine Einstimmung in den Advent. Unter anderem wird Musik von Nädasdy „Virgo Maria“, Siegried Fietz „Herr segne uns, behüte uns..“ und das bekannte Stück „Die Gedanken sind frei“ von Hoffmann-Richter gesungen. Nach der Messe werden die mitgebrachten Adventkränze geweiht.VN-TK