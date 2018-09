Kannst Du Efe, Leonhard und Brigitte helfen?

Brigitte (59), Efe (2) und Leonhard (2) haben eines gemeinsam: Sie sind auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen.

Der Verein “Geben für Leben” sucht schon seit vielen Monaten einen geeignete Spender für Efe. Der kleine Bub leidet an einer seltenen Blutkrankheit und braucht dringend eine Stammzellspende.

Auch für den zweijährigen Leonhard, der an Leukämie erkrankt ist, wird fieberhaft nach einem genetischen Zwilling gesucht.

Brigitte

Auch Brigitte (59) hat Leukämie und braucht dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Ihre Tochter Sabrina ist sehr engagiert, um diesen Spender zu finden. Sie hat deswegen den Verein kontaktiert und dieser hat zugesagt, die Aktion am 22. September in der FH in Dornbirn auch für ihre Mutter durchzuführen.