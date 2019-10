Das Workbook für ein nachhaltiges Leben: Die 80 besten Zero-Waste-Rezepte von Ohlala & Solala.

Andrea Sokol ist eine bekannte Moderatorin und Bloggerin mit eigenem YouTube-Channel Ohlala & Solala für Nachhaltigkeitsthemen. Mit ihrem Ratgeber ist es ihr ein Anliegen, Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern, die ohne Abfall (Zero Waste) auskommt, spielerisch leicht geht und unser Umweltbewusstsein schärft. Die Zauberformel lautet "Kann ich selbst. Mach ich selbst".

Andrea Sokol bietet einfache und gut umsetzbare Rezepte, Rezepturen und viele Anwendungen und Anleitungen für den "grünen Alltag". Als Ernährungsberaterin und Pflanzenkundlerin weiß sie, welche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln stecken, wie sie wirken und wie vielfältig man sie von außen wie von innen anwenden kann. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie sich aus Kastanien selbst ein Shampoo, aus Rosenwasser ein Gesichtstonic oder aus Blumenkohlblättern eine Suppe herstellen können? Andrea Sokol macht es vor. Neben grünen Food-Rezepten, die speziell auf die Zubereitung aus "Resten" von Gemüse & Co. zugeschnitten sind, wird die quirlige Öko-Frau tief in ihren Kosmetikschrank greifen und ihre Geheimtipps und geniale Tricks für handmade Produkte verraten. Auch bietet sie Praktisches und Nützliches zu den Themen Beauty, Food, Wellness, Health und Lifestyle.