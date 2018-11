Kaninchen, Hühner und Co bei Landesschau

Bregenzerwälder Kleintierzuchtverein lädt zur Jubiläumsschau in Langenegg

Anlässlich des 50-Jährigen Bestehens des Kleintierzuchtvereins Bregenzerwald lädt der V17 zur Voralberger Landesschau, zugleich Jubiläumsschau, recht herzlich ein. In den verschiedenen Sparten, Kaninchen, Geflügel, Tauben und Vögel sind ca. eintausend Zuchttiere zur Landesschau angemeldet. Die verschiedenen Rassen werden von Preisrichtern begutachtet und je nach Punkteanzahl prämiert. Mitglieder des V17 und von ausgegliederten Vereinen der Schweiz und dem benachbarten Süddeutschen Raum werden ihre reinrassigen Tiere präsentieren und zur Schau stellen.

Alle interessierten Tierliebhaber haben am Samstag den 10.11.2018 von 9 – 18 Uhr und am 11.11.2018 von 9 – 16 Uhr die Möglichkeit alle ausgestellten und prämierten Tiere in den Hallen von Transporte Nussbaumer Langenegg zu begutachten. Nicht nur die Tiere werden vom Bregenzerwälder Kleintierzuchtverein sorgfältig verpflegt, auch für das leibliche Wohl der Besucher wird vom V17 bestens gesorgt.