Kanalspülwagen, Kehrmaschine und Co. - Asfinag versteigert wieder Arbeitsmaschinen

Vom Kanalspülkombinationsfahrzeug bis zum Winterdienst-Lkw: Die ASFINAG bietet bei ihrer diesjährigen Versteigerung knapp 80 verschiedene Exponate an. Interessenten können bis zum 24. Oktober um 13:00 Uhr online mitbieten.

Highlights der Auktion

Besondere Highlights in diesem Jahr sind eine Kanalspülmaschine, eine Kehrmaschine, diverse Unimogs mit Anbaugeräten, ein Radlader, ein Teleskoplader, ein Spezial-Traktor mit Auslegemähgerät und Winterdienst-Lkw, um nur einige zu nennen.

Versteigerung komplett online

Für die ordnungsgemäße Durchführung sorgen die erfahrenen Expertinnen und Experten des Dorotheums. Wer die Exponate vorab begutachten möchte, hat am 23. Oktober 2023 zwischen 9 und 14 Uhr in der Asfinag Autobahnmeisterei in Hohenems die Möglichkeit dazu.