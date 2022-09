Kanada: Zweiter Verdächtiger ebenfalls tot

Nach einer Serie tödlicher Messerattacken in Kanada ist auch der zweite Tatverdächtige tot.

Der 32-Jährige sei am Mittwoch (Ortszeit) nach seiner Festnahme gestorben, teilten die Behörden mit. Einem Ermittler zufolge erlag der Verdächtige selbst zugefügten Wunden. Vorausgegangen war eine dreitägige Fahndung nach dem Mann, der mit seinem 30-jährigen Bruder am vergangenen Sonntag in einem ländlichen Gebiet in der Provinz Saskatchewan bei Messerattacken zehn Menschen getötet und 18 weitere verletzt haben soll. Der andere Tatverdächtige wurde am Montag leblos nahe der Tatorte aufgefunden. Die Polizei hatte geprüft, ob der 32-Jährige seinen Bruder getötet haben könnte.

Am Mittwoch seien Beamte einem Notruf nachgegangen, wonach ein mit einem Messer bewaffneter Mann in einem gestohlenen Wagen unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Dann hätten sie den gesuchten Myles S. auf einer Autobahn unweit der Stadt Rosthern gesichtet.

Medizinischer Notfall

Rhonda Blackmore, Vizechefin der Polizei in Saskatchewan, ergänzte auf einer Pressekonferenz, dass die Beamten das Fahrzeug von S. von der Straße abgedrängt hätten. Der Wagen sei dabei in einem Graben gelandet und der Insasse festgenommen worden. Daraufhin sei bei S. ein medizinischer Notfall eingetreten. Ehe ein Krankenwagen gekommen sei, hätten Beamte versucht, ihn wiederzubeleben. In einer Klinik sei er später für tot erklärt worden. "Alle Lebenserhaltungsmaßnahmen, zu denen wir in der Lage sind, wurden in dieser Zeit ergriffen", betonte Blackmore. Die Darstellung widersprach aber vorangegangenen Angaben eines Ermittlers, wonach S. an selbst zugefügten Wunden gestorben sei.