Kampfhunde: So gefährlich und teuer sind die Listenhunde wirklich

Besitzer von Listenhunden oder sogenannten "Kampfhunden" müssen 2019 besonders tief in die Tasche greifen. So viel kosten die Listenhunde:

Der Begriff “Kampfhund” oder “Listenhund” war die letzten Monate allgegegenwärtig. Übergriffe auf Kinder, Bissverletzungen etc. Doch liegt es an der Rasse oder spielt hier die Hundeerziehung eine wesentliche Rolle?

Was sind Kampfhunde und woher stammt eigentlich dieser Begriff? Der Begriff stammt aus einer Zeit, als Hunde in Kämpfen zur Unterhaltung eingesetzt wurden. Meistens waren es Kämpfe zwischen Hunden, aber es gab auch Hund-Mensch-Kämpfe. Damit sie gegen bestimmte Gegner bestehen konnten, wurden spezielle Eigenschaften gezüchtet. Sie wurden einer speziellen Ausbildung unterzogen, die die Hunde noch aggressiver machten. Mit ihrem massigen und muskulösen Körperbau und dem stabilen und großen Gebiss sind sie besonders stark und vor allem gefährlich.

Grundsätzlich gelten in jedem Bundesland unterschiedliche Bestimmungen und Regeln. In Vorarlberg zählen die unten angeführten Rassen zu den Listenhunden.

Eine Frage die sich viele immer und immer wieder stellen: Sind Kampfhunde bzw. Listenhunde gefährlich? Diese Antwort lässt sich allerdings so pauschal nicht beantworten. Was sich aber sagen lässt: Auch wenn eine Hunderasse als potenziell gefährlich eingestuft wird, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Hunde im Laufe ihres Lebens aggressiv werden.

Vielmehr ist hier der Besitzer in besonderem Maße gefordert. Jede Hunderasse hat ihre individuelle Herausforderung, eigene Merkmale und Fähigkeiten. Es liegt hauptsächlich am Hundehalter, welche Eigenschaften des Hundes gefordert und gefördert werden.

Inwiefern wird die Rassenliste bestimmt und welche Hunderasse ist jetzt wirklich am gefährlichsten? Auch auf diese Fragen gibt es so keine Antworten, denn die Erziehung hängt einfach sehr stark davon ab, ob ein Hund zu einem aggressiven Verhalten neigt oder eher weniger. Wenn man einen Hund gut erzieht und diesen immer im Griff hat, spielt die Rasse weniger eine Rolle. Viele Hundebesitzer und andere Menschen wünschen sich einen Hundeführerschein für ALLE. Denn viele sind sich einig, dass jeder Hund zu einer Gefahr werden kann, wenn die Erziehung fehlschlägt.

Jedes Tier ist mit gewissen Kosten verbunden, wie die Futterkosten oder Pflegekosten, allerdings gelten für Hunde auch weitere Regelungen. In jeder Gemeinde muss ein Hund angemeldet werden und dann musst der Besitzer eine Hundesteuer bezahlen. Dieser Betrag ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Bei manchen Gemeinden kostet der erste Hund am wenigsten und bei jedem weiteren Hund wird die zu bezahlende Summe erhöht. Es gelten aber auch speziell für die Listenhunde unterschiedliche Regelungen. In manchen Gemeinden sind die Kosten für einen Listenhund deutlich höher wie die Kosten für andere Hunderassen. So kostet ein Hund in Lech beispielsweise 90 Euro pro Jahr und ein Listenhund 900 Euro pro Jahr.