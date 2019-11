An der FH Vorarlberg wird Pflegenachwuchs ausgebildet.

Kampf um die Zukunft der Pflege in Vorarlberg

In diesem Jahr fand das erste Pflegesymposium an der FH Vorarlberg statt. Der Fokus lag auf der Zukunft der Pflege in Vorarlberg.

Es ist jetzt gut ein Jahr her seit der Einführung des Bachelorstudiengangs "Gesundheits- und Krankenpflege" an der FH Vorarlberg. Rund 80 Studierende sind eingeschrieben, der Andrang groß, die Plätze begrenzt. Daher wird im kommenden Jahr (WS 2020/21) aufgestockt.

Pflegenachwuchs dringend benötigt

Die Menschen werden älter - und pflegebedürftiger. Deshalb kämpft das Land um Nachwuchs in der Pflege, der Studiengang ist da ein Meilenstein. Das Symposium mit Vorträgen wie "Berufsentwicklung und Qualifizierung - Pflege(berufe) im Aufbruch“ eine wichtige Veranstaltung, um Öffentlichkeit zu schaffen. Mit über 50 Prozent an Praktika im Berufsfeld ist die Pflegeausbildung an der FH Vorarlberg sehr praktisch organisiert.

Aktuell steigen sehr viele Pflegekräfte nach wenigen Jahren aus dem Beruf aus. Die gelte es durch Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zurückzugewinnen, wird Barbara Harold, Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege vom "ORF" zitiert.