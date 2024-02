Kampf gegen Radarfallen: "Fleximan" und seine Anhänger zerstören Blitzer in Italien

In Italien, dem Land mit den meisten Radarfallen in Europa, hat eine Gruppe, bekannt als "Fleximan", mehrere Geschwindigkeitskontrollen zerstört. Die Aktionen, die mit Werkzeugen wie Trennschleifern oder im Handwerker-Deutsch, mit einer "Flex" durchgeführt werden, haben sowohl Zuspruch als auch Kritik hervorgerufen.

Eine nicht näher identifizierte Gruppe hat in der norditalienischen Kleinstadt Buccinasco in einer Nacht vier Radarkontrollen zerstört. Dieses Phänomen, das landesweit für Schlagzeilen sorgt, begann im Norden nahe Rovigo, als der erste Blitzermast mit einem Trennschleifer demontiert wurde. Die Serie von Sachbeschädigungen erstreckt sich mittlerweile von Südtirol bis Kalabrien, was darauf hindeutet, dass hinter "Fleximan" eine Gruppe steht. Die Polizei fand bei einigen zerstörten Blitzern kurze Bekennerschreiben mit dem Text "Fleximan sta arrivando" ("Fleximann ist im Kommen").