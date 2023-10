Kampagne für alternative Geschlechterrollen: "Das Geschlecht spielt keine Rolle"

Das Land Vorarlberg startet eine neue Kampagne, um alternative Rollenbilder zu fördern. Die Aktion mit dem Motto "Das Geschlecht spielt keine Rolle" soll das Bewusstsein für Gleichstellung schärfen und einen gerechteren Arbeits- und Familienalltag unterstützen.

Trotz einiger Erfolge in der Gleichstellungsarbeit ist die Schere bei den Lebensbedingungen und Chancen von Frauen und Männern in Vorarlberg immer noch weit offen. Der Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung des Landes Vorarlberg startet daher eine zielgruppenspezifische Kampagne, die heute (Montag) vorgestellt wurde. Die Kampagne „Das Geschlecht spielt keine Rolle“ verfolgt das Ziel, das Bewusstsein für alternative Rollenbilder zu schärfen und eine gerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu fördern, sagte Landesrätin Katharina Wiesflecker: „Es ist dringend erforderlich, Vorurteile und Stereotype zu erkennen und aktiv dagegen anzugehen.“

Nach wie vor sind Frauen in vielen Lebensbereichen nicht gleichgestellt. Die Einkommensunterschiede sind trotz hohem Bildungniveau von Frauen groß und die Familien- und Sorgearbeit ist vielfach immer noch Frauensache. Um eine Verbesserung der Situation zu erreichen, muss an vielen verschiedenen Hebeln angesetzt werden – von der Berufswahl über eine gut ausgebaute Kinderbetreuung bis hin zu mehr Vollzeitbeschäftigung. Darüber hinaus muss an der Bewusstseinsförderung der Gesellschaft gearbeitet werden, um bestehende Unterschiede in der Rollenverteilung der Geschlechter sowie die Voreingenommenheit und das Klischee-Denken vieler Menschen zu überwinden.