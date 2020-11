Der Brazer Martin Rudigier (42) betreut seit August den Kaminkehrbezirk Innermontafon.

Nach Abschluss der Lehrabschlussprüfung und fünf Jahre als Geselle machte Martin Rudigier einen Ausflug weg von seinem eigentlichen Beruf, er war als „fahrender“ Verkäufer unterwegs. „Ich wollte etwas anderes machen und habe dem Kaminkehrerberuf den Rücken gekehrt“, so Rudigier. 14 Jahre später packte ihn wieder die Freude am Kaminkehren und er kam zurück zu seinen Wurzeln. Bis zur Firmengründung und Eigenständigkeit arbeitete er als Geselle bei Christoph Battlogg im Montafon. Daneben begann er mit der Meisterprüfung. „Mich fasziniert, dass wir Kaminkehrer die Möglichkeit haben, Brände zu vermeiden und die Kunden auf mögliche Beinahebrandfälle aufmerksam zu machen. Das Thema Umwelt hat bei uns sehr viel Gewicht und es gibt immer wieder neue Techniken – man lernt nie aus. Zudem ist für mich der Kundenkontakt sehr wichtig“, erzählt der begeisterte Kaminkehrer.

Nach Abschluss der Meisterprüfung im Herbst des vergangenen Jahres ergab sich im August die Möglichkeit einen Kehrbezirk zu übernehmen. Der bisherige Kaminkehrer Leo Brugger verabschiedete sich in den Ruhestand und Martin Rudigier übernahm einen Kehrbezirk des Montafons, nämlich von Schruns einwärts. Mit der Übernahme der Kunden, des Gesellen und des Lehrlings konnte die Arbeit nahtlos weitergehen. „Ich bedanke mich bei Leo Brugger und freue mich auf die Arbeit mit seinem bisherigen Team“, so Rudigier. Doch eines liegt dem Kaminkehrer mit Leidenschaft noch sehr am Herzen: „Kaminkehrer ist ein interessanter Beruf mit vielerlei Facetten. Leider mangelt es an Lehrlingen. Ich würde mich freuen, wenn sich junge Menschen entscheiden, diesen tollen Beruf zu erlernen.“