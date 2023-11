Feuerwehreinsatz in Schrunser Hotel

Kaminbrand in Schrunser Hotel schnell unter Kontrolle

Am Sonntag ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Kaminbrand in einem Hotel in Schruns.

Bei Ankunft der Ortsfeuerwehr Schruns waren bereits keine Flammen mehr sichtbar. Um sicherzugehen, wurden dennoch umfangreiche Kontrollen am Kamin durchgeführt. Hierfür wurde die Drehleiter der Feuerwehr St. Gallenkirch angefordert. Zusätzlich wurde der Kamin von einem Rauchfangkehrer inspiziert und gereinigt.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden durch Rußpartikel. Die 24 Hotelgäste waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schruns mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, die Feuerwehr St. Gallenkirch mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schruns.