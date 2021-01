Kamil Stoch holt sich zum 3. Mal den Tournee-Gesamtsieg

Der Pole Kamil Stoch sicherte sich mit einem Sieg beim letzten Springen in Bischofshofen souverän seinen bereits 3. Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Stefan Kraft verpasste als 4. das heutige Podest nur knapp.

Beim letzten Springen in Bischofshofen wollten die ÖSV-Adler, die sich in der Qualifikation sehr gut präsentierten, den ersten Podestplatz dieser Vierschanzentournee. Mit dem Kampf um den Gesamtsieg hatten die Österreicher nichts mehr zu tun. Hier ging Kamil Stoch mit rund 15 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Dawid Kubacki und 20 Punkten Vorsprung auf Halvor Egner Granerud in den heutigen Wettkampf.