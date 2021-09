Kameradschaftsbund lädt zur Bergmesse am Schneiderkopf

Buch. Die höchste Erhebung der Hofsteiggemeinde wird am 12. September zum Treffpunkt.

Die Organisation der traditionellen Bergmesse am Bucher Hausberg ist normalerweise ein obligatorischer Akt beim örtlichen Kameradschaftsbund. Während 2019 die Freiluftveranstaltung wegen Schlechtwetter ins Wasser fiel, sorgte im Vorjahr „Corona“ für eine Absage. „Wir hoffen, dass wir diesmal nun viele Berg- und Wanderfreunde begrüßen können“, so Obmann Lothar Gunz. Die Bergmesse am letzten Sonntag vor Schulbeginn wird von Pfarrer Marius Dumea ab 11.45 Uhr zelebriert, während der Musikverein Buch mit Kapellmeister Lucas Oberer die feierliche Umrahmung sowie das anschließende Frühschoppenkonzert übernimmt. Neben der Bewirtung ab 10.30 Uhr haben die Verantwortlichen auch eigens einen Zubringer für betagte Personen eingerichtet. Dieser verkehrt ab der Pfarrkirche Buch. Anmeldungen unter Tel. 0664 6255 871 (Christian Winder). Die Veranstaltung unter Einhaltung der 3-G-Regel findet nur bei guter Witterung statt.