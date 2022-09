Kaltfront mit Starkregen trübt Spätsommer ab Donnerstag

Bis Mittwoch bleiben die Temperaturen spätsommerlich auf bis zu 26 Grad, ab Donnerstag wird's kühler.

Am Montag herrscht teils sonniges Wetter mit harmlosen Wolkenfeldern. Diese ziehen bald ab, am Nachmittag entstehen dann bevorzugt im Bergland einige Quellungen. Die Schauerneigung bleibt aber durchwegs gering. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad, die Höchstwerte liegen noch bis Mittwoch bei spätsommerlichen 22 bis 26 Grad.

Sonne auch am Dienstag

Der Dienstag bringt erneut zeitweiligen Sonnenschein, in den nördlichen Landesteilen wird der Himmel schon bald wolkiger mit ein paar Regentropfen. Die Sonne regt die Quellwolkenbildung an, am späten Nachmittag und Abend sind einzelne Regenschauer oder Gewitter zu erwarten.