Kaltfront kommt: Es wird wieder kälter in Vorarlberg

Am Donnerstag war es noch heiß im Ländle, doch das ändert sich zum Wochenendbeginn.

Am Freitagvormittag blitzt zwar noch die Sonne durch, doch schon am Nachmittag kommen von Bayern her dichtere Wolken und verdrängen die Sonne vor allem am Bodensee und im Bregenzerwald. Es wird spürbar kälter, die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad.